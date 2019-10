In edicola ed on line il numero di ottobre di Maremma Magazine

GROSSETO – Il viaggio dentro le cose belle di Maremma continua… È in edicola e on line (da stamani) il numero di Ottobre di Maremma Magazine, l’unico mensile di informazioni turistiche e culturali interamente dedicato alla Maremma, alla sua gente, alle sue bellezze, alle sue eccellenze.

Tantissimi anche questo mese i servizi, gli approfondimenti, le curiosità, gli eventi e più in generale gli spunti per andare alla scoperta di una terra unica, attraverso le 132 pagine a colori che compongono il 185° numero del magazine fondato nell’ormai lontano 2003 dall’editore Celestino Sellaroli.

«Castiglione della Pescaia capitale del turismo balneare. Successo per il G20 delle spiagge», «Sposarsi in Maremma? Niente di più bello, grazie alla neonata associazione DWAM Destination Wedding Alta Maremma», «Italian Taste Experience, il meglio dell’enogastronomia nazionale è qui! A Grosseto, al Centro Fiere del Madonnino».

E poi ancora: «Grosseto, quando da un pozzo di butto torna a galla… la storia!», «“La Piccola Gerusalemme” di Pitigliano tra passato, presente e futuro. Nel racconto di Elena Servi», «L’Università a Grosseto, le novità dell’anno accademico 2019/2020», «Pierandrea Vanni, cala il tris! È lui il nuovo sindaco di Sorano, un atto d’amore verso le sue radici».

Da segnalare anche nello spazio «Aziende al Top | Storie di imprese e di imprenditori di Maremma», un bel servizio dedicato a «Marco Gasparri, l’uomo del marketing che ha inventato Studio Kalimero e che aiuta le imprese a crescere».

Per la rubrica «Di vino in cibo | I protagonisti dell’enogastronomia maremmana» l’approfondimento è tutto per la «Tenuta di Paganico, molto di più di una semplice azienda biologica».

In «Vino e dintorni | Notizie varie dal mondo del vino e non solo» si parla della Fattoria Mantellassi che brinda agli ultimi importanti premi e riconoscimenti.

«Il vino del mese» è Ansonica, la nuova etichetta della Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano.

E questi sono solo alcuni dei contenuti di ottobre! Insomma, un altro numero da non perdere!

Maremma Magazine è in vendita nelle edicole di tutta la provincia di Grosseto e zone limitrofe.

Questo il link per acquistarlo e leggerlo anche on line (da PC, tablet e smartphone) https://goo.gl/pG3sGP

E per chi volesse abbonarsi alla versione cartacea, con in omaggio il CD “Canti e cantastorie di Maremma – I suoni della tradizione”, qui c’è il link per procedere http://maremma-magazine.it/wp-content/uploads/2019/06/Pagina-Abbonamento-2019-CD.pdf

Info: www.maremma-magazine.it

In copertina uno scorcio notturno delle cascate del gorello a Saturnia (Manciano) (Foto di Andrea De Maria)