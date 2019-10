GROSSETO – Prima settimana di allenamenti per le giovanili biancorosse sul sintetico del nuovo Centro sportivo di Roselle, targato Grosseto calcio. Juniores nazionali, Allievi regionali, Giovanissimi 2006 e Giovanissimi 2005 hanno approvato il nuovo calendario ufficiale degli allentamenti settimanali, che vedranno la rotazione delle varie squadre sul sintetico di Roselle.

(Foto di Paolo Orlando)

di 17 Galleria fotografica Centro sportivo Us Grosseto









La Juniores nazionale di mister Maurizio Angeli, che sta preparando l’importante sfida di sabato contro il Seravezza, si allenerà il lunedì alle 15 al Palazzoli, dietro lo stadio, mentre il mercoledì e il giovedì sempre alle 15 sul sintetico di Roselle.

Gli Allievi regionali di mister Consonni si alleneranno il martedì, il mercoledì e il venerdì, sempre alle ore 15, sul campo in erba del Centro sportivo di Roselle. I Giovanissimi A, classe 2005, allenati da mister Pieri si alleneranno lunedì e giovedì alle 17 sul sintetico, mentre il martedì sempre alle 17 sul campo in erba di Roselle. Infine i Giovanissimi B, classe 2006, allenati da mister Picardi si alleneranno sempre alle 15: il martedì e il venerdì sul sintetico, mentre il giovedì sul campo in erba.

Nella galleria fotografica vogliamo farvi rivivere l’emozione dell’inaugurazione, e della presentazione di tutte le squadre biancorosse, attraverso gli scatti di Paolo Orlando.