Giovane ballerina maremmana convocata dal Coni per i suoi successi sportivi

GROSSETO – Grandi soddisfazioni per l’atleta maremmana Denise Baricci, convocata per le premiazioni dal Coni, il Comitato olimpico nazionale italiano, per i suoi successi nel ballo caraibico. La ballerina maremmana, infatti, lo scorso anno ha ottenuto degli ottimi risultati in gare europee e internazionali.

Nel dettaglio, Denise ha conquistato la medaglia d’argento all’Ido European Championship in Francia e la medaglia di bronzo all’Ido World Championship in Polonia.