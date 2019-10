Fucine del gusto: il Comune premia gli studenti meritevoli con 500 euro a testa

MONTEROTONDO – Il Comune di Monterotondo Marittimo premia l’impegno e i risultati scolastici dei giovani cittadini: il sindaco Giacomo Termine, durante il Consiglio comunale, ha consegnato 4 buoni da 500 euro l’uno, da spendere nella prestigiosa scuola di cucina Tessieri, agli studenti di Monterotondo Marittimo che frequentano l’Istituto per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera di Massa Marittima, e che nel mese di luglio sono stati protagonisti del progetto Fucine del Gusto, una grande cena, in via Bardelloni, con lo Chef Shady che guidava i ragazzi nella realizzazione dei piatti e nella loro presentazione. Grazie al ricavato di questa iniziativa e al contributo del Comune è stato possibile consegnare i buoni formativi da spendere in questa scuola che è la più grande e importante del centro Italia.

Nello stesso giorno, in Consiglio comunale, sono stati ricevuti anche gli studenti che hanno passato l’esame di terza media, con il massimo dei voti. A loro il sindaco ha consegnato un attestato e un buono da 100 euro da spendere in libreria.

“E’ giusto premiare e sostenere chi si impegna ottenendo i migliori risultati a scuola – afferma il sindaco Giacomo Termine – il senso dell’iniziativa non è solo quello di gratificare questi studenti ma anche di stimolare tutti gli altri ragazzi a fare sempre meglio.”

Ma ecco i nomi degli studenti premiati: per Fucine del Gusto Noemi Gaggioli, Alessandro Topazi, Giulia Biagini, Oliver Serini. Per la scuola media (istituto comprensivo di Massa Marittima, plesso di Monterotondo Marittimo) Giulia Marra, Alessandra Garosi, Andrea Garosi.