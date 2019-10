GROSSETO – Potrebbe essere un venerdì quasi invernale quello di domani in provincia di Grosseto. Nel capoluogo, infatti, è attesa una temperatura minima di 8 gradi nelle prime ore della giornata.

Stabili, invece, le temperature massime che dovrebbero mantenersi sopra i 20 gradi. La situazione resta comunque instabile, con le minime destinate di nuovo a salire già nella giornata di sabato e destinate a tornare poco sotto i 15 gradi nella prossima settimana, quando sono attese anche piogge.

Farà ancora più freddo all’interno e alle pendici dell’Amiata, con temperature minime attese di 5 gradi. In vetta dovrebbero invece essere toccati gli zero gradi, per la prima volta dall’estate.

CLICCA QUI PER LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE