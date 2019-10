Atletica: i grossetani Biancucci, Fraquelli e Orsolini pronti per gli Italiani assieme al castiglionese Iori

GROSSETO – Arriva il momento dei più giovani e l’Atletica Grosseto Banca Tema sarà presente ai campionati italiani cadetti che si svolgono nel weekend a Forlì. Alla rassegna nazionale under 16 parteciperanno tre biancorossi, dopo essersi meritati la convocazione nella squadra toscana. Sui 100 ostacoli è atteso Tommaso Bianucci (nella foto), che ha conquistato il titolo regionale con il record personale di 14″52. Per il 15enne allenato da Saveria Frate è un grande traguardo la partecipazione, ma cercherà in quest’occasione importante di migliorare il suo crono.



Ben due le mezzofondiste selezionate, a cominciare da Carolina Fraquelli, a sua volta classe 2004, che ha firmato una splendida doppietta nella manifestazione regionale con le vittorie sui 1000 metri in 3’14″29 sfiorando il personale di 3’13″1 e nei 2000 metri, al debutto in 7’02″64. Sarà al via a Forlì nella distanza più lunga.

Un’altra campionessa toscana attesa nei 1200 siepi. Al primo anno di categoria, Zoe Orsolini è riuscita ad aggiudicarsi il titolo regionale in 4’12″52 e sarà in gara domenica, nel giorno del suo 14° compleanno. Entrambe sono seguite dal tecnico Claudio Pannozzo che attualmente si trova con la squadra azzurra ai Mondiali di Doha, visto che è inserito nella struttura nazionale a livello assoluto ed è il responsabile di tutta l’attività su strada, compresa la maratona.



La spedizione maremmana potrà contare anche su Tommaso Iori, portacolori dell’Atletica Castiglionese ma cresciuto a Grosseto sotto la guida di Fabrizio Pezzuto fino al titolo regionale in 24’27″84 nei 5000 di marcia, terzo tempo dell’anno in Italia per questa fascia di età. Diretta video streaming su www.atletica.tv nelle due giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre.