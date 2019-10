Anche judo e pattinaggio artistico nel curriculum degli studenti del Fossombroni

GAVORRANO – Rinnovato l’appuntamento con la conoscenza degli sport. Gli studenti del Fossombroni hanno iniziato ad affrontare il modulo degli incontri legati all’attività sportiva proposta nelle uscite didattiche. Così, circa 40 ragazzi delle classi seconde dell’indirizzo sportivo del Fossombroni si sono recati nel comune di Gavorrano per le lezioni pratiche di judo e pattinaggio artistico.

Le società del territorio hanno accolto gli studenti con l’intento di far conoscere a fondo le discipline che, nel comprensorio gavorranese, raccolgono un numero considerevole di praticanti. La prima tappa è stata effettuata presso la Nippon BuDo, storica società che da tanti anni forma i giovani talenti in quella che è considerata l’arte marziale più completa, ottenendo risultati anche in campo nazionale. Successivamente gli studenti si sono recati sulla nuova pista di pattinaggio di Bagno di Gavorrano. La struttura, inaugurata a marzo, è la casa dell’Asd Pattinaggio Artistico Gavorrano, società che ha tenuto le lezioni dedicate agli studenti del Fossombroni che così si sono cimentati anche in questa disciplina sportiva. Gli studenti sono stati accompagnati dagli insegnanti Stefano Rosini, Raffaele Coppola, Sabina Diamanti e Luigi Amoruso.