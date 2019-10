Tromba d’aria sul paese, l’albero finisce contro la casa

CAPALBIO – È stata una mattinata impegnativa per i Vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello. Una piccola tromba d’aria ha infatti investito Capalbio scalo facendo cadere rami e piante.

Pochi secondo per il mulinello per causare una serie di danni. Un albero, un cipresso, parzialmente sradicato si è appoggiato contro una casa. Il maltempo ha anche spostato una cisterna dell’acqua. I Vigili hanno lavorato tutta la mattina per mettere in sicurezza le situazioni di pericolo create dal maltempo (nella foto uno degli interventi di questa mattina dei Vigili del fuoco di Orbetello).