Subito spettacolo in Coppa Big: il Senzuno batte il Venturina, Etrusca e Paganico corsari

GROSSETO – Primi gol nella stagione del calcio amatoriale Uisp. Sono state 14, infatti, le squadre a scendere in campo nel primo turno della Coppa Big.

Il Senzuno campione in carica parte bene superando il Venturina 2-1, mentre Etrusca Vetulonia e Paganico ottengono affermazioni esterne superando (entrambe per 3-2) Polverosa e Alberese. Blitz anche per la New Team, che va a sbancare Campagnatico per 2-0. Successi casalinghi, invece, per un solido Massa che all’inglese piega la Disperata e per il Torniella, di misura sul Chiusdino (2-1). Unico segno x di questo primo weekend di ostilità è quello tra Montemerano e Seggiano (1-1).