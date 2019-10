Scontro tra moto e cinghiale. Ferito il centauro morto l’animale

SCARLINO SCALO – Violento scontro tra una moto e un cinghiale adulto sulla vecchia Aurelia tra Gavorrano e Scarlino Scalo. Nell’incidente, che è accaduto stasera intorno alle ore 19:30, è rimasto ferito un uomo di 72 anni, residente a Gavorrano.

L’uomo, percorrendo il tratto stradale in sella alla sua moto, non è riuscito a schivare l’animale che ha attraversato la strada all’improvviso. L’impatto violento con il mezzo a due ruote, oltre a far cadere il motociclista, ha provocato anche la morte del cinghiale.

Il motociclista ferito è stato trasportato all’ospedale Misericordia di Grosseto, le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. Sul posto i carabinieri della stazione di Follonica, la Croce Rossa di Scarlino Scalo e l’ambulanza della Croce Rossa di Follonica con il personale infermieristico del 118.