Le Under 14 della Gea padrone di casa al Memorial Meschini. Il programma della terza edizione

GROSSETO – Torna domenica prossima, al Palasport di via Austria, il memorial Isabella Maria Meschini, arrivato alla terza edizione. Sul parquet quattro formazioni della categoria Under 14 femminile, che si affronteranno al mattino nelle semifinali e nel pomeriggio nelle finali.

Ad aprire la manifestazione saranno Piombino e Gea Basketball Grosseto; a seguire sfida tra Castelfiorentino e San Miniato. Nel pomeriggio le finali. Il torneo, che vuole ricordare un’atleta della Libertas Aurora scomparsa prematuramente, è diventato ormai un appuntamento fisso di inizio stagione per gli appassionati grossetani di basket e per le ex compagne di squadra di Isabella. Per le bimbe grossetane allenate da Luca Faragli, che hanno centrato nella passata stagione la Final Four del campionato Silver ed hanno partecipato alle tre tappe del progetto Erasmus Basket 4 All, è una bella occasione per testare la loro condizione in vista del campionato. «Le mie ragazze sono cresciute molto – dice il coach Luca Faragli – e quest’anno punteranno a vincere il torneo U14 Silver».

Nell’albo d’oro della manifestazione ci sono i nomi di Gea Grosseto (vittoriosa sul Piombino nel 2017) e il Galli San Giovanni Valdarno (successo sulla Gea nel 2018).

La rosa a disposizione di Luca Faragli: Giulia Faragli, Clara Nunziatini, Chiara De Michele, Martina Scalora, Alice Panella, Sofia Tanganelli, Anna Landi, Martina Diddi, Carolina Merlini, Aurora Pietrini, Emma Camarri, Sofia Parrini, Rachele Dottorini.

Il programma del Memorial: ore 9 Piombino-Gea Grosseto, ore 11 San Miniato-Castelfiorentino; ore 14,30 finale 3°-4° posto, a seguire finale 1°-2° posto. Al termine premiazioni.