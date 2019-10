Il monumento a Garibaldi compie 70 anni. Ecco come fu costruito

SCARLINO – Oggi, 2 ottobre 2019, il monumento a Garibaldi esistente nella rada di Cala Martina compie 70 anni.

Fu inaugurato infatti il 2 ottobre 1949 – sindaco di Gavorrano Athos Montanari – nell’anno centenario dell’imbarco salvifico di Garibaldi e Leggero, che dalla costa tirrenica mossero verso Portovenere, ove giunsero sani e salvi il 5 settembre 1849. È doveroso rendere merito alla memoria del gavorranese Ettore Della Spora (1893 – 1978), colui che più di tutti volle elevare un ricordo imperituro al salvataggio dell’Eroe dei due mondi.

Realizzato dallo scultore grossetano Tolomeo Faccendi, consiste in un austero busto in bronzo del generale Garibaldi. La stele ed il piedistallo in travertino furono opera della ditta Tasselli di Grosseto. Il comitato promotore per il monumento, guidato con forte entusiasmo da Ettore Della Spora quale presidente, era costituito da: Ivo Crocchi vice presidente, Ruggero Alberti segretario, Boris Gambassi cassiere, Alfredo Meschini con Osvaldo Bartolini ed Artemio Baldanzi, membri revisori.

Alla cerimonia di inaugurazione parteciparono il Ministro della Difesa Randolfo Pacciardi, il generale Canzio Garibaldi, le signore Clelia Garibaldi e Angiola Guelfi Socini, gli onorevoli Attilio Mariotti, Raffaello Merloni, Raffaello Bellucci, Aldo Monticelli, Emilio Zannerini, Giovanni Magrassi e Marino Magnani.

Una folla immensa fece da corona alle fasi celebrative.

Il monumento oggi ha comunque bisogno di interventi di restauro e manutenzione dell’area ove è collocato, nell’intento di mantenerlo integro e leggibile nel tempo futuro. Sicuramente i Comuni del comprensorio e l’associazionismo risorgimentale di area sapranno muoversi in tal senso per i lavori necessari.