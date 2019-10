Giovanili e prima squadra, buoni piazzamenti del Bsc Grosseto nei ranking nazionali

GROSSETO – Buoni piazzamenti nei ranking nazionali per il Bsc Grosseto. Nelle classifiche del 2019 stilate dalla federazione dopo le finali nazionali, la società grossetana si piazza in settima pizza per le categorie giovanili Under 15 ed Under 18 e quarta nel complessivo di tutte le formazioni baseball “gold team”, alle spalle dello Staranzano Ducks, della Fortitudo e della Oltrecorrente.