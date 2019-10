Alla scoperta della Maremma con il trekking della Uisp: ecco tutte le escursioni in programma

GROSSETO – E’ pronto a ripartire il trekking targato Uisp. Il coordinatore Nivio Fortini ha allestito, assieme ai suoi collaboratori, un ricco programma con 17 escursioni che porteranno il fedele gruppo di appassionati a scoprire tutta la Maremma.

Si parte il 6 ottobre con Talamonaccio, poi 20 ottobre la Montagnola Senese-Sovicille, il 3 novembre Pancole-Montorgiali, il 17 novembre le sorgenti dell’Albegna, l’1 dicembre San Rabano e il 15 dicembre Monte Argentario. Nel 2020 Sorano il 5 gennaio, Montioni il 19 gennaio, Scansano il 2 febbraio, Frassine il 16 febbraio, Pian di Rocca l’1 marzo, Valdorcia il 15 marzo, Capalbio il 29 marzo, il classico appuntamento a Vivifiume il 4 e 5 aprile, Manciano il 19 aprile, Isola del Giglio il 3 maggio, Torre di Cinigiano il 17 maggio.

Tutte le escursioni hanno come ritrovo la vecchia sede Uisp di via Ravel, alle 8,45; l’abbonamento annuale costa 40 euro, il pacchetto da tre escursioni 25 euro e da cinque 30 euro. I partecipanti devono essere tesserati Uisp. Per info segreteria di viale Europa, 0564417756, 3403395260 o 056425562.