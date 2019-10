Scontro sull’Aurelia: incidente tra un’auto e un furgone. Traffico rallentato

ORBETELLO – Incidente questa mattina sull’Aurelia nel tratto tra Orbetello e Albinia in direzione di Grosseto. Secondo le prime testimonianza nell’incidente è rimasta ferita la donna che si trovava a bordo dell’auto.

Il traffico in quella zona ha subito rallentamenti e si è formata una coda dal bivio di Orbetello sulla corsia nord. Sul posto il 118 per i soccorsi. Le condizioni di salute della donna non sarebbero gravi.