Ricorso contro il voto: le schede saranno ricontate il 9 ottobre

FOLLONICA – Le schede della sezione 17 di Follonica saranno ricontate mercoledì 9 ottobre in prefettura a Grosseto. La data è tata fissata dopo la decisione del tar della Toscana che ha deciso con la sua ordinanza per il riconteggio delle schede e l’accertamento dei voti validi a seguito del ricorso, presentato dal centrodestra sull’esito delle elezioni del maggio scorso.

L’appuntamento è per le ore 10 nella sala della biblioteca del palazzo del Governo in piazza Rosselli a Grosseto. Nella comunicazione della prefettura, inviata a tutte le parti coinvolte nel ricorso, si specifica che nel caso in cui le operazioni di verifica dei voti non si concludessero in quella giornata sarà fissata una nuova data.

Tra una settimana dunque dovrebbe essere molto più chiara la situazione legata al Comune di Follonica e al futuro dell’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Benini. Già in quel giorno si conoscerà se lo spoglio effettuato dopo le elezioni del 26 maggio fu corretto nei numeri. Poi si dovrà comunque attendere l’udienza del Tar, il 17 dicembre, per conoscere le sorti del Comune e se ci sarà o meno un eventuale ballottaggio oppure se i giudici amministrativi decideranno di prendere in considerazione gli altri punti messi in evidenza nel ricorso.