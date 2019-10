Ricciola Cup: la gara di pesca attenta all’ambiente sposa il progetto “Clean sea life”

ISOLA DEL GIGLIO – Ricciola Cup aderisce e sposa il progetto europeo “Clean sea life” che coinvolge pescatori professionali e sportivi nella raccolta e smaltimento dei rifiuti che inquinano i nostri mari. L’adesione al progetto comporta la sottoscrizione della promessa al mare da parte di tutti gli equipaggi partecipanti, consistente nell’impegno a rispettare quattro regole fondamentali aventi l’obiettivo di far cambiare il volto del mare: 1) non gettare nulla nell’ambiente; 2) raccogliere rifiuti reperiti sulle spiagge o nel mare; 3) usare meno plastica usa e getta: 4) riciclare meglio e maggiormente.

Il progetto “Clean sea life” si ispira a quattro principi fondamentali: non gettare nulla e raccogliere, ridurre, riusare e riciclare. Ricciola Cup diventa così la prima gara di pesca “totally plastic free” in Italia. La direzione consegnerà ad ogni equipaggio un contenitore che potrà essere riempito con rifiuti reperiti in mare e metterà in palio un prestigioso premio da assegnare al comandante della imbarcazione che ne avrà raccolto il maggior peso. Appuntamento quindi all’Isola del Giglio il 4 e 5 ottobre per la Ricciola Cup “totally plastic free”.