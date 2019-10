Primo incontro di Italia viva: il movimento di Renzi si organizza in Maremma

GROSSETO – Dopo la nascita del Coordinamento provinciale e dei comitati territoriali di Italia viva, la nuova forza politica promossa da Matteo Renzi dopo l’uscita dal Partito democratico.

“Anche a Grosseto sta per iniziare il cammino per ‘Una politica che guarda al futuro’. Questo il motto con il quale viene convocato il primo incontro dei comitati costituiti e costituendi di Italia viva: iniziamo anche nella nostra città, Grosseto, a muovere i primi passi” raccontano dai comitati.

“Sentiamo forte la necessità di un’azione politica che riprenda il tema delle riforme, messo da parte da qualche anno per inseguire facili consensi, e crediamo che sia necessario avere al centro di questa azione politica il futuro del pianeta e del nostro paese – continuano -. Abbiamo pensato di costruire la nuova casa di tutti coloro che, stanchi delle consuete liturgie politiche fatte spesso di offese, litigi e contrapposizioni personali, sono alla ricerca di un sincero confronto di idee e vogliano confrontarsi su come costruire un paese migliore per tutti. Al termine di questo primo viaggio troveremo protagonisti quei giovani che oggi, finalmente, dimostrano di voler prendere autonomamente ed in prima persona le decisioni che saranno importanti per la loro vita futura”.

“Per questo e altri motivi meno generali ma connessi con la specificità del nostro territorio, così vasto e multiforme, abbiamo deciso di iniziare con un incontro aperto a tutti, che vedrà la presenza di Edoardo Fanucci, consigliere comunale a Montecatini Terme, già parlamentare nella scorsa legislatura e che in questo momento sta percorrendo in lungo e in largo la Toscana per parlare delle prime fasi del movimento. Ci troveremo – concludono – giovedì 3 ottobre, alle 18,30, al Grand Hotel Bastiani in piazza Gioberti a Grosseto, per iniziare con entusiasmo questa nuova avventura”.