Lavori all’ospedale, cambia la viabilità nel parcheggio del Misericordia

GROSSETO – Temporanea variazione alla viabilità interna al presidio ospedaliero del Misericordia dal parcheggio posteriore, nei giorni 3 e 4 ottobre.

A causa di lavori in corso, nei giorni suddetti, i mezzi interni al presidio dovranno uscire percorrendo la via attualmente riservata ai veicoli autorizzati (solitamente accessibile attraverso una sbarra automatica), ovvero la strada che dal parcheggio dietro al nuovo blocco ospedaliero passa davanti alla sede della libera professione e continua davanti alla ex palazzina del 118 e sede della guardia medica, per poi immettersi nella Serenissima.

Gli utenti saranno indirizzati nel percorso da apposita segnaletica provvisoria. L’Azienda si scusa per l’eventuale disagio.