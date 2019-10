La casa cantoniera diventa un emporio: ecco il progetto di rilancio

MONTEROTONDO MARITTIMO – Un nuovo finanziamento pubblico di oltre 76mila euro, è stato ottenuto dal Comune di Monterotondo Marittimo, con la partecipazione al bando del Far Maremma sulla misura 7.4.2 relativa ai servizi commerciali nelle aree rurali. Queste risorse saranno utilizzate per l’allestimento interno dell’ex Casa Cantoniera di Frassine, un immobile fatiscente e in disuso che è stato recuperato dall’amministrazione comunale per realizzare un emporio polifunzionale. La frazione, infatti, ad oggi è sprovvista di qualsiasi attività commerciale. L’obiettivo del Comune è quello di dare a questo luogo una funzione commerciale e di informazione turistica ma soprattutto di servizio per gli abitanti della frazione e per la comunità rurale che vive nelle campagne.

“Andiamo così a completare un percorso avviato due anni fa dal Comune con l’acquisto della ex Casa Cantoniera che era di proprietà dell’agenzia del Demanio. –spiega Emi Macrini, assessore del Comune di Monterotondo Marittimo –Da maggio sull’edificio l’amministrazione comunale sta portando avanti le opere edili di ristrutturazione esterna ed interna, comprese la messa a norma antisismica, gli impianti elettrico, idrosanitario e di riscaldamento e l’efficientamento energetico.

Le risorse ottenute con la partecipazione a questo bando ci consentiranno di finanziare l’allestimento dei locali interni con l’arredo del bar, che sarà provvisto anche di espositori per la degustazione dei prodotti tipici e per la promozione della filiera corta, l’arredo di una piccola cucina, l’acquisto di un impianto multimediale per la sala polifunzionale con pc e telo per le proiezioni, l’arredo della corte esterna e dei bagni e l’acquisto di un impianto di videosorveglianza. La ex Casa Cantoniera diventerà un centro di aggregazione sociale: nella sala polifunzionale si potranno organizzare riunioni, feste, corsi o la proiezione di film. Sarà un punto di riferimento per la consegna di pacchi e per i servizi del Comune come il ritiro della modulistica. A questo si aggiungono il bar, la zona dedicata al piccolo ristoro e alle attività commerciali che garantiranno agli abitanti i beni di prima necessità”.

“Questo progetto nasce dall’esigenza di dare alla frazione delle risposte in termini sociali e di servizio – sottolinea il sindaco Giacomo Termine – ma il recupero dello stabile fatiscente, che torna a nuova vita, ha un valore straordinario anche in termini di riqualificazione e valorizzazione della località di Frassine e di promozione turistica. Una volta terminato l’intervento, provvederemo tramite bando ad individuare il gestore. Tra l’altro l’ex Casa Cantoniera si trova in una posizione strategica per il turismo, sulla strada regionale 398 Val di Cornia. Ha quindi tutte le caratteristiche per svolgere anche una funzione di accoglienza e di info point turistico, in particolare come punto di partenza per le visite guidate all’area archeologica di Montileo e delle Allumiere, per il sito archeologico Bagnaccio del Re (bagni vetuloniesi) e per il Santuario della Madonna del Frassine, il primo e più importante santuario della Maremma.”