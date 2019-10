Franceschini è sempre più Eroico: undicesima avventura sui pedali

RIBOLLA – Stefano Franceschini è pronto per l’ennesima sua Eroica. Partirà giovedì 2 ottobre da Montemassi e passando da Siena arriverà a Gaiole. Naturalmente in bici, pronto a prendere parte a questo evento che è ormai un pezzo importante della storia sportiva (e non solo) italiana.

Domenica poi si cimenterà nella sua undicesima Eroica di fila. “E’ la mia settimana di ferie pedalate – è solito affermare – adoro questo mondo, un paese in festa, Gaiole che per questa settimana si trasforma in città multietnica”