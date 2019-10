Censimento: al via le rilevazioni statistiche. Ecco come verranno effettuate

GROSSETO – Al via l’attività di rilevazione nell’ambito del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, condotto dall’Istituto nazionale di statistica (Istat). Saranno effettuate due tipologie di rilevazioni statistiche campionarie tra le famiglie: la rilevazione areale (A) e la rilevazione da lista (L).

Per la rilevazione (A) sono previste tre diverse fasi: la ricognizione preliminare dell’area di rilevazione e verifica del territorio, la rilevazione porta a porta e la verifica della lista di individui. Ai cittadini, che fanno parte del campione Istat per la rilevazione areale nel 2019, viene recapitata una lettera informativa. Sarà cura dei rilevatori appositamente incaricati, muniti di tablet e tesserino di riconoscimento, effettuare l’intervista a domicilio nel periodo tra il 10 ottobre e il 13 novembre.

Per la rilevazione (L) sono previste due diverse fasi: la restituzione spontanea in autonomia (da casa o da altra postazione) o tramite Centro comunale di rilevazione e la fase del recupero delle eventuali mancate risposte. Dal 7 ottobre al 7 novembre le famiglie estratte da Istat per partecipare alla rilevazione da lista nel 2019, dovranno compilare on line il

questionario secondo diverse modalità: collegandosi all’indirizzo https://raccoltadati.istat.it/questionario e inserendo le credenziali fornite da Istat nella lettera informativa; recandosi al Centro comunale di Rilevazione del Comune di Grosseto (al servizio Sistemi informativi del Comune in via Ginori 43, secondo piano; tel 0564/488711. Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì anche dalle 15 alle 17). Qui si potranno utilizzare un pc con accesso a internet per compilare il questionario autonomamente o tramite intervista condotta da un operatore comunale, si potrà chiedere

informazioni e chiarimenti.

Dall’8 novembre le famiglie che non avranno ancora compilato il questionario on line, saranno contattate da un rilevatore incaricato per un’intervista telefonica o di persona. Fino al 13 dicembre la famiglia potrà continuare a compilare il

questionario online utilizzando le credenziali di accesso. Dal 14 dicembre al 20 dicembre l’intervista sarà possibile solo tramite rilevatore al proprio domicilio oppure nei Centri comunali di rilevazione.

nfo: ufficio Statistica, in via Ginori, 43; email: ufficio.statistica@comune.grosseto.it, tel. 0564/488741 – 713 – 739.