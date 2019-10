Calcio a 7, in coppa Italia buone le prime di Health Lab, La Macrilela e Il Veliero

GROSSETO – E’ iniziata con tre vittorie su tre la Coppa Italia di calcio a 7 over 35 Csen. Il torneo di calcio amatoriale, che si svolge alla cittadella dello studente, ha visto subito tre gare di in programma con tre successi di misura. Dieci squadre ai nastri di partenza, suddivise in due gironi.

Questi i gironi, A: Veterani Sportivi, Panetteria Maremma, Health Lab, La Stecca, Granducato del Sasso; girone B: Rist. Pizz. La Macrilela, Panificio Arzilli, Risto. Il Veliero, Amatori Grosseto, Finanzia e Friends. Nella prima giornata l’Health Lab, squadra nata sulle ceneri del Braciere, ha vinto 1-0 sulla Panetteria Maremma grazie al sinistro vincente di Miliani che ha trafitto Piazzi. Successo per 2-1 anche per il Ristorante Il Veliero che si è imposto 2-1 sul Finanzia e Friends grazie alle qualità di Servidei, autore di una doppietta. Successo anche per La Macrilela sugli Amatori Grosseto (2-1) con gol di Coppola e Spiniello.

Panetteria Maremma-Health Lab 0-1

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Allegro, Bartoli, Seggiani, Siveri, Gigli, Bonagura, Cianti, Cinelli.

HEALTH LAB: Agostini, Vattiata, Miliani, Fedolfi, Gorelli, Avino, Letteri, Margiacchi, Cannatella.

Marcatore: Miliani.

Ristorante Il Veliero-Finanzia e Friends 2-1

RISTORANTE IL VELIERO: Di Roberto, Cecconi, Coli, Servidei, Monaci, Bonucci, Wongher, Cappelloni, Di Tonno.

FINANZIE E FRIENDS: Gara, Cirillo, Cruciano, Scipioni, Di Marino, Somma, Rossi, Niccolini, Orusei, Bifini.

Marcatori: Servidei (2), Niccolini.

Rist. Pizz. La Macrilela-Amatori Grosseto 2-1

LA MACRILELA: Di Lorenzo, Rotondo, Riso, Palmieri, Casolaro, Canu, Coppola, Spiniello, Cantagallo.

AMATORI GROSSETO: Alessandroni, Salvafondi, Chessa, Gramazio, Bagnoli, Ferro, Zerbini S., Zerbini R., Lambert, Autiero.

Marcatori: Coppola, Spiniello, Zerbini R.