FOLLONICA – Cantieri aperti su viale Carducci a Follonica. Si tratta dell’ultimo stralcio dei lavori di realizzazione e manutenzione delle barriere soffolte a mare. Un intervento che andrà a completare il grande progetto di protezione della spiaggia, iniziato cinque anni fa e finanziato dalla Regione Toscana con dieci milioni di euro (le foto sono di Giorgio Paggetti).

I lavori interesseranno il tratto che va dalla foce della Gora fino alla zona del Florida, laddove si erano fermati ad aprile prima dell’inizio della stagione estiva. «»Si tratta di un progetto molto importante – dicono il sindaco Andrea Benini e l’assessore al mare Andrea Pecorini – che si completa e che servirà a proteggere la spiaggia e ad aumentarne anche la profondità. Rispetto ai precedenti interventi anche grazie alla concertazione che abbiamo avuto con il consorzio dei balneari, è stato deciso che il ripascimento della spiaggia sarà fatto in contemporanea con i lavori a mare. Questo consentirà così alla sabbia di stabilizzarsi meglio rispetto al passato per essere poi in condizioni migliori all’inizio della prossima stagione turistica».

di 6 Galleria fotografica Cantieri barriere soffolte ottobre 2019









I lavori termineranno ad aprile 2020, ma già a dicembre o al massimo a gennaio del prossimo anno si concluderanno tutti gli interventi a mare. Poi saranno effettuati i collaudi previsti e saranno smontato i cantieri.