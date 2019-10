Ancora una medaglia per il Gs Boni agli europei di nuoto salvamento: Facchielli è oro nello sprint

GROSSETO – A distanza di pochi giorni dallo strepitoso risultato che ha visto l’atleta Simona Pognant conquistare due medaglie d’argento, arriva il secondo risultato di prestigio per il GS di Grosseto M. Boni ai campionati europei di nuoto salvamento in corso di svolgimento a Riccione.

Si tratta in assoluto della prima medaglia d’oro conquistata da un atleta italiano, che s’impone in una gara europea “Rescue” sulla spiaggia. A mettere il sigillo ad una prova tecnicamente perfetta è Claudio Facchielli, nuotatore di Montepulciano in forza ai “Pompieri” maremmani. Facchielli dopo aver vinto il campionato Italiano a fine giugno conferma le sue doti di velocista vincendo il titolo europeo nella specialità della gara “Sprint” sulla spiaggia. Un risultato che avvicina Facchielli alla convocazione nella nazionale italiana di nuoto salvamento. Per il velocista biancorosso un sogno europeo che si realizza in attesa di tentare l’assalto al titolo mondiale, nella manifestazione iridata del prossimo anno che sarà organizzata ancora in Italia.