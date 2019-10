Ancora posti negli asili nido comunali: ecco come presentare l’iscrizione

AMIATA – I nidi d’Infanzia di Arcidosso e Santa Fiora hanno iniziato l’1 settembre le attività per il nuovo anno educativo che sarà ricco di attività didattico-educative, laboratori, socializzazione, feste, occasioni di apprendimento e crescita.

Benché le attività siano iniziate, c’è ancora tempo per le iscrizioni. I genitori possono anche compilare una manifestazione d’interesse che non è assolutamente vincolante in termini economici ma che, allo stesso tempo, permetterà di garantirsi un “posto” al nido.

Le domande e le manifestazioni di interesse si possono ritirare presso gli uffici dell’Unione dei Comuni dell’Amiata grossetana o scaricare dal sito internet dell’ente. Le iscrizioni devono essere presentate nel mese precedente a quello di inizio frequenza.

L’orario dei nidi è 7.45 -18 con possibilità di frequenza differenziata e possono ospitare bambini nella fascia 3 – 36 mesi.

Nei nidi vengono svolte attività laboratoriali legate alle diverse stagione e laboratori di manipolazione con materiali naturali e oggetti della vita quotidiana. Un altro aspetto a cui è riservata una particolare attenzione è il coinvolgimento delle famiglie; nel corso dell’anno vengono organizzati incontri con i genitori, laboratori, gite e feste di fine anno.

Le due strutture sono gestite dal Quadrifoglio Gruppo Cooperativo in appalto dall’Unione dei Comuni dell’Amiata Grossetana. Tutti i nidi gestiti dalla Cooperativa hanno recentemente ottenuto la certificazione UNI:11034 che attesta la qualità dell’organizzazione e dei contenuti socio educativi offerti.