Ancora bigliettini gialli nelle cassette della posta: torna il “mistero del magistrato”

GROSSETO – Dopo tre settimane di stop, qualcuno è tornato a lasciare bigliettini gialli con frasi inquietanti nelle cassette della posta dei palazzi della città. Sono state una decina le vostre segnalazioni tra ieri e oggi. Le vie coinvolte sono sette: via Mameli, viale Porciatti, via Mozambico, via Jugoslavia, via Colombia, via Etiopia e via Messico.

Sembra, dunque, che adesso sia stata presa di mira la zona nuova di Grosseto, quella vicina al centro commerciale Maremà. Nelle settimane precedenti, invece, il “mistero” aveva riguardato l’area intorno al centro storico. Rimane una curiosa costante: i bigliettini gialli sono stati distribuiti solo nella zona est di Grosseto, senza mai toccare i quartieri di Gorarella e Barbanella.

Anche i messaggi sono sempre gli stessi. Il primo biglietto recita: «Attenzione! Importante il magistrato vi paga milioni per finire in galera il più tardi possibile. Per false denunce pagherete con quello che avevate prima del suo arrivo». Sul secondo, invece, si legge: «Il magistrato confessa: che era consapevole di fregarvi “per salvarsi lui” ha pagato e rovinato voi. Non basterà la vita per pagare i danni causati dalla carogna. Il balordo ringrazia per la beffa!».

Con il ritorno del “mistero” dei biglietti gialli torna la nostra curiosità sulla vicenda. Come più volte ribadito, il caso non desta alcun tipo di allarmismo ma, vista la sua indubbia originalità, vi chiediamo di segnalarci eventuali nuovi bigliettini per le vie della città così da mantenere aggiornata la mappa interattiva che avevamo realizzato nei giorni scorsi. Chissà se, in questo modo, riusciremo a capire cosa si nasconde dietro alla vicenda. Per le segnalazioni scrivete a redazione@ilgiunco.net.

