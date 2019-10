Al via i campionati delle rose giovanili del Cp Grosseto, ecco con chi debutteranno

GROSSETO – La stagione giovanile dell’hockey pista bussa ormai alle porte. Il Circolo Pattinatori Grosseto 1951 si presenterà quest’anno al via con tre formazioni, Under 13, Under 15 e Under 17. I primi a scendere in campo, il 12 ottobre, saranno gli Under 15 di Alessandro Saitta e Marco Ciupi, che alle 17 giocheranno sul campo dell’Ash Viareggio. L’esordio casalingo è previsto per il 19 ottobre alle 15,30 contro il Sarzana.



L’11 ottobre prende il via anche il campionato Under 17, ma i biancorossi di Ale Saitta e Ciupi osserveranno un turno di riposo. Il loro debutto avverrà quindi il 20 ottobre alle 10 all’Antonio Armeni di Follonica, mentre il 27 ottobre alle 11 riceveranno la visita dell’Hc Castiglione.

Il 20 ottobre prima uscita anche per gli Under 13, affidati alle cure di Pablo Saavedra, impegnati sulla pista del CGC Viareggio. Il 27 ottobre alle 12,30 ospiteranno il Sarzana.

Nell’impianto di via Mercurio, nuova casa del Cp Grosseto, proseguono intanto in maniera frenetica i lavori per fare in modo che i ragazzi del presidente Stefano Osti possano da subito disputare le casalinghe nella pista rimessa a nuovo. La società grossetana spera di poter giocare fra le mura amiche anche i primi incontri delle squadre maggiori: il quintetto di serie A2 guidato da Massimo Mariotti esordirà sabato 12 ottobre a Trissino e il 19 ospiterà la Zetamec Roller Bassano. La formazione di serie B guidata da Alessandro Brizzi riposerà nel primo turno di Coppa Italia, previsto per il 12-13 ottobre, ed esordirà in casa domenica 20 alle 18 contro il Follonica A. Il campionato prenderà invece il via il 12 gennaio.