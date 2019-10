A Gavorrano lo sport fa festa insieme alle associazioni

BAGNO DI GAVORRANO – L’amministrazione comunale, in collaborazione con la consulta dello sport, la commissione comunale delle pari opportunità e le associazioni del territorio, organizza per la mattina di domenica 6 ottobre, a partire dalle ore 9:30 e fino alle 12:30 alla pista di pattinaggio e il parcheggio antistante il parco pubblico a Bagno di Gavorrano, la Festa dello sport: un momento di convivialità che coinvolge le associazioni sportive del territorio che si presenteranno e si esibiranno con brevi performance dimostrative.

La festa, oltre che per pubblicizzare lo sport e le associazioni locali, nasce anche con l’intento di premiare i ragazzi e le ragazze che hanno raggiunto, nell’annata sportiva 2018/2019, importanti risultati sul campo. L’evento sarà anche occasione per la promozione di associazioni che hanno una importante valenza sociale come quella delle Iron mamme e bambini down.

“L’amministrazione comunale di Gavorrano – commenta l’assessore allo Sport del Comune di Gavorrano Daniele Tonini -, crede fortemente che la pratica sportiva nelle giovani generazioni, oltre ad essere fonte di benessere e crescita salutare, abbia una forte valenza sociale in termini di aggregazione, rafforzamento dello spirito di comunità ed integrazione nei confronti dei nuovi cittadini dei nostri territori, dato che il concetto di comunità è sicuramente un concetto dinamico, in continuo cambiamento ed evoluzione. La pratica sportiva delle giovani generazioni, insieme alla frequentazione delle scuole, rappresenta certamente un pilastro per la vitalità e la vivibilità dei nostri microcosmi, ed è nostro compito sostenerla e svilupparla”.

Sarà presente alle premiazioni anche l’assessore Regionale allo sport Stefania Saccardi.