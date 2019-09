Weekend di soddisfazioni per le formazioni giovanili del Follonica Gavorrano

GAVORRANO – Weekend ricco di soddisfazioni quello appena andato in archivio, per gli atleti più piccoli del Follonica Gavorrano e dei Leoni di Maremma.

Gli Esordienti 2008 guidati da Gaetano Barbera hanno vinto il prestigioso Memorial De Fraia a Follo, Spezia. I giovani del Follonica Gavorrano sono stati splendidi: pareggiando (0-0) la gara d’esordio contro il Follo, poi vincendo le altre tre partite disputate: 5-1 contro l’Oltrera Pontedera, 1-0 agli shutout con il Venturina e 3-0 nella finalissima contro lo Spezia. Dodici le formazioni partecipanti al torneo. Oltre alle quattro avversarie dei maremmani c’erano anche Lido di Camaiore, Bogliasco, Atl. Lucca, Empoli, Picchi, Entella Chiavari e Rapallo.

La squadra vincitrice è composta da Alessio Parenti, Ivan Franchi, Giulio Pimpinelli, Matteo Riva, Tommaso Riva, Alessandro Spadi, Vincenzo Presta, Emilio Prisco, Serse Rocchi, Lorenzo Grosso, Filippo Franchellucci, Kevin Lesay.

«I ragazzi sono stati fantastici – dice mister Barbera – in un torneo impegnativo, di alto livello. Il Follonica Gavorrano ha fornito un’ottima prestazione sotto il punto di vista tecnico e tattico. Nella finale con lo Spezia abbiamo dominato in lungo e in largo. Complimenti a tutti i bimbi».

I Pulcini 2009 si sono fatti invece valere al Trofeo Andrea Benvenuti che si è disputato sul campo “Elia Barbetti” di San Vincenzo. I biancorossoblù tornano a casa con un buon bagaglio di esperienza, dopo aver lottato i denti, pur perdendo, contro Costa Etrusca (3-0), Roselle (4-0), Porto Azzurro (3-1), Venturina (6-1), formazioni bel strutturate, superiori ai nostri bambini. Hanno partecipato anche Orbetello Scalo, Vada e Salivoli. La formazione: Riccardo Malia, Diego Peccianti, Diego Vestri, Rolando Micheloni, Alessandro Toninelli, Giosuè Gabrielli, Luca Dorelli, Riccardo Casanovi, Filippo Pastorelli, Leo Lilay. All. Marco Di Fiore e Flavio Peccianti.

Brillante comportamento per i Primi Calci 2011 dei Leoni di Maremma, impegnati al Velodromo San Carlo di San Vincenzo. I bambini guidati da Francesco Confortini hanno messo buon impegno, tanta grinta e hanno vissuto una bella giornata all’insegna del divertimento. Sotto l’aspetto dei risultati, al mattino, anche a causa dell’emozione per l’esordio, sono arrivate due sconfitte con Costa Etrusca (6-4) e Salivoli (5-4), ma nel pomeriggio c’è stato il riscatto contro Massa Valpiana (7-0) e Colli Marittimi (5-0). La formazione: Riccardo Benvenuto, Kevin Campinoti, Niccolò Prisco, Leonardo Tarquini, Nicolas Capurso, Lorenzo Gracili, Niccolò Zaccariello, Manuele Palmieri.

I Primi Calci 2012 dei Leoni di Maremma, sempre al Velodromo San Carlo, hanno chiuso con tre vittorie su quattro incontri disputati e quel che più conta si sono divertiti tanto. Dopo aver perso (6-2) con il Cecina i leoncini maremmani si sono riscattati contro Costa Etrusca (1-0), Palazzaccio (3-1) e Bibbona (9-2). La formazione messa in campo da Cesare Toninelli: Gabriel Caldino, Filippo Di Tella, Diego Di Fiore, Leonardo Mancini, Matteo Giusti, Gabriele Cot, Niccolò Boraglio.

Domenica, allo stadio Nicoletti, si è anche disputato il 4° torneo #ilcalcioèdichiloama, riservato alla categoria Pulcini 2010. Il Follonica Gavorrano, società organizzatrice, ha presentato tre formazioni che hanno ben figurato, facendo vedere di aver assimilato gli insegnamenti dei tecnici Michele Presta, Egidio Favilli e Angelo Fioravanti.