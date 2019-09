GROSSETO – Scontro tra auto e moto solo pochi minuti fa, in viale Uranio, davanti alla festa di Santa Lucia. Nell’incidente è rimasta ferita, in maniera non grave, una persona. Sul posto il 118 e gli agenti della Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.

