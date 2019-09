Pulizia dei fondali al Giglio: un’ape, un carrello, un motore. Ecco tutti i rifiuti recuperati

ISOLA DEL GIGLIO – Intensa giornata di pulizia dei fondali e delle calette, oltre che di sistemazione della discesa a mare del sentiero dei Pozzarelli, all’Isola del Giglio.

A seguito delle segnalazioni ricevute in questi ultimi anni, sono stati individuati alcuni rifiuti ingombranti presenti sui fondali dell’isola, in particolare: i resti di un’ape 50, un carrello da barca, una rete abbandonata di circa 40 metri e un motore fuoribordo. I sommozzatori, nei giorni antecedenti, hanno provveduto a preparare questi “oggetti” issandoli con dei palloni. Oggi sono stati trainati dalle barche intervenute e recuperati da un camion gru in porto.

Per la pulizia dei fondali, sono state coinvolte le scuole dell’ isola (elementari e medie), che hanno partecipato aiutando i più grandi al recupero dei rifiuti spiaggiati. In particolare i bambini delle scuole elementari sono stati impegnati in nelle spiaggette del Porto, mentre quelli delle medie si sono recati alla cala Smaraldo, e insieme ai grandi hanno avviato a smaltimento diversi sacchi di immondizia, soprattutto polistirolo da cassette di pesce e plastiche varie. I bambini sono anche stati coadiuvati dalla guida parco Marina Aldi che ha provveduto a svolgere attività formativa in materia ambientale.

I volontari adulti che non erano impegnati direttamente nelle attività di recupero degli ingombranti a mare si sono diretti a cala Smaraldo ed hanno provveduto al recupero delle plastiche spiaggiate e al loro conferimento in porto. Altri volontari hanno operato sulla discesa che dal sentiero del Faraglione scende a cala Pozzarelli e che, a seguito delle piogge, presentava notevoli difficoltà. La discesa è stata risistemata e preparata anche a poter far defluire al meglio le piogge invernali al fine di avere un sentiero pronto per la prossima stagione.

Al termine delle attività ai bambini sono stati consegnati alcuni gadget: degli zainetti con i loghi della giornata e delle borracce finalizzate al minor uso della plastica monouso. Nell’occasione è intervenuto anche il sindaco Sergio Ortelli, che ha provveduto a consegnare ai bambini le borracce griffate che il Consorzio Imprese ha donato loro.

“Si ringraziano, per la pulizia, il Parco nazionale dell’Arcipelago, tutti i partecipanti, tutti i volontari e le ditte che hanno collaborato con noi – commenta il Circolo nautico Isola del Giglio. Un particolare ringraziamento va agli insegnanti e i bambini delle scuole elementari e medie che rispondono sempre con entusiasmo ad ogni iniziativa. Ringraziamo gli ormeggiatori che come sempre hanno fornito il loro supporto operativo. Ringraziamo la Guardia Costiera nella persona del comandante Ghimenti e, per suo tramite, il personale che oggi era presente sul pontile per aver consentito lo svolgimento delle operazioni in sicurezza e negli spazi e nei modi che avevamo richiesto”.