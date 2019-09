Passaporti dell’arte: estrazione dei vincitori. Ecco quando e i premi in palio

GROSSETO – Martedì 1 ottobre alle 17 nella sala conferenze di Clarisse Arte, al Polo culturale Le Clarisse in via Vinzaglio a Grosseto, saranno estratti i vincitori dei premi messi in palio nell’iniziativa “Passaporti dell’arte” nel corso della Notte visibile della cultura, promossa e organizzata da Fondazione Grosseto Cultura con il Comune di Grosseto. Iniziativa che ha riscosso un grande successo, proprio come negli anni precedenti, considerando il gran numero dei passaporti ritirati (gratuitamente) e riconsegnati completi di “timbro” in ogni parte, come previsto dal regolamento.

Tra tutti coloro che hanno riconsegnato il proprio passaporto verranno estratti i vincitori dei premi culturali messi in palio da Fondazione Grosseto Cultura. Il primo premio consiste in un corso base di 9 mesi all’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, con la possibilità di scegliere lo strumento che si desidera imparare a suonare. Il secondo premio offre un carnet di cinque biglietti per la nuova stagione teatrale 2019/2020 e due tessere associative annuali a Fondazione Grosseto Cultura (con i relativi interessanti vantaggi e sconti garantiti). Il terzo premio infine consiste in tre biglietti per la prossima stagione teatrale 2019/2020 e due tessere associative annuali a Fondazione Grosseto Cultura.

L’estrazione dei premi è pubblica. Nell’occasione sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera di socio a Fondazione Grosseto Cultura. Per informazioni è possibile chiamare il Polo culturale Le Clarisse ai numeri 0564 488069/488067/488547. Tutte le informazioni sui vincitori dei premi in palio per i “Passaporti dell’arte” anche sulla pagina Facebook di Fondazione Grosseto Cultura.