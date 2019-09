Nuova chiamata per i cicloamatori maremmani con il secondo Trofeo Buriano

BURIANO – Continua la lunga stagione organizzativa del Marathon Bike e la Uisp, con la quarantottesima gara del 2019. Infatti mercoledì prossimo andrà in scena la seconda edizione del GP “Buriano”. La gara di ciclismo amatoriale, sarà organizzata dalla società grossetana assieme all’Avis, sotto il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia e della Provincia di Grosseto.

Partenza alle ore 15 dalla località Bozzone di Vetulonia. Gli atleti si sfideranno sul classico giro delle ”Strette” che dovranno percorrere per due volte in senso orario. Poi il finale in salita con il traguardo posto a un chilometro dal centro abitato di Buriano, per un totale di 65 chilometri. Ritrovo e iscrizioni presso il Bar “Bozzone” ubicato nell’omonima località. Maggiori informazioni sull’evento, si potranno apprendere sul sito www.teammarathonbike.it.