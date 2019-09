Le ragazze della Luca Consani esultano al torneo Start Cup: San Miniato battuto 2-1

GROSSETO – Parte nella splendida cornice di Volterra la stagione ufficiale della serie D del Team Luca Consani della Pallavolo Grosseto 1978, con la partecipazione al torneo Start Cup. In un evento ormai più che collaudato, dopo la stagione passata sconfitta in finale contro Lucca, la compagine grossetana ha sfidato inizialmente un Torretta Volley determinato e duro da battere; primo set scivola via col punteggio di 25-19 per le labroniche, mentre nel secondo il sestetto di Spina viene fuori e nonostante un gioco ancora non del tutto rodato prevale 12-25. Nel tie break tutto liscio per le biancorosse, che se lo aggiudicano 10-15. Seconda sfida con il San Bartolomeo vinto agevolmente con un secco 2 a 0 (25-16 e 25-20).



Tensione per la finale contro il San Miniato dove con un primo set impeccabile le maremmane, guidate da una lucida Biondi, affossano il San Miniato 25-20. Qualche errore nel secondo con le senesi che rientrano in partita e vincono 16-25. Nel set finale San Miniato subito aggressivo ma la Luca Consani cambia marcia portandosi prima in parità, poi lottando punto a punto fino al 13 ed infine sferrando l’attacco definitivo vince il tie break 15-13, portandosi a casa il trofeo. Da evidenziare un’ottima Gianna Paradisi a cui è andato il premio di miglior giocatore del Torneo.