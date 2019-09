Lavoro: ecco tutte le offerte dell’Ente bilaterale del turismo

GROSSETO – GROSSETO – Le aziende che operano nel campo del turismo cercano personale. Ecco le offerte per la Maremma. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto – telefono 0564.416375 fax 0564.416375 – mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it – referente Francesca Tommasini. Orario di apertura: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 – mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Pubblico esercizio a Orbetello ricerca per assunzione a tempo indeterminato un cuoco con esperienza (cod 11272), un aiuto cuoco (cod 11273), un pizzaiolo esperienza forno a elettrico (cod11274), e un cameriere di sala con esperienza (cod 11276) pat b e orario spezzato no alloggio, e un lavapiatti solo serale (cod 11275).

Ristorante a Follonica ricerca un cuoco con esperienza pluriennale nel settore – tempo indeterminato – no alloggio – orario spezzato – cucina di pesce (cod 11280).

Albergo a Grosseto ricerca cameriere di sala per i mesi di settembre/ottobre a chiamata con esperienza (cod 11295).

Albergo a Roccastrada ricerca urgentemente una massaggiatrice in zona (cod11319).

Pubblico esercizio a Monte Argentario ricerca per assunzione a tempo indeterminato un cuoco con esperienza (cod 11304), un lavapiatti (cod 11305) e un cameriere per extra (cod 113069) – no alloggio – personale della zona o zone limitrofe – pat b automuniti.

Struttura alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca per il mese di ottobre, poi weekeend e le feste, un aiuto cuoco con esperienza nel settore (cod11321) e un cameriere con lingua inglese – personale con esperienza nel settore (cod 11318).

Struttura extra-alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca un cameriere/a di sala per gestione della sala per la fine della stagione e per i weekeend poi per le feste e per la prossima stagione – pat b automunito (cod 11350).

Campeggio nella zona della Rocchette (Castiglione della Pescaia) ricerca per contratto a tempo indeterminato una reception con esperienza obbligatoria nei social media marketing buona/ottima con esperienza di accoglienza lingua tedesca e inglese – pat a automunita (cod 11347).

Pubblico esercizio a Civitella Paganico ricerca per contratto a tempo determinato un cuoco per preparazione antipasti (cod11348) e un cameriere di sala con esperienza di gestione della sala (cod 11349) da ottobre 2019 con alloggio per entrambe le figure.