L’Avis di Massa Marittima conquista il Quadrangolare della Solidarietà

MASSA MARITTIMA – E’ stata l’Avis sezione di Massa Marittima a vincere fra le mura amiche il torneo di calcio a 5 che si è tenuto sabato scorso. Grande pomeriggio di sport e solidarietà nello storico impianto massetano, dove la Massa Marittima Multiservizi ha organizzato il torneo. Presenti il Presidente dell’Avis Mauro Franceschi, quello della Proloco Francesca Carboni e l’educatore della Casa Mandamentale di Massa Marittima.

Il torneo si è svolto in un clima di amicizia e svago per questo il consiglio di Amministrazione della Multiservizi ringrazia tutti i partecipanti in modo particolare la US Olimpic Pallamano che ha concesso i locali e ha curato la logistica della manifestazione, l’Acquedotto del Fiora che ha concesso in omaggio le borracce nell’ottica del progetto no alla plastica e l’Amministrazione Comunale nella persona dell’Assessore Grazia Gucci che ha consegnato ai partecipanti il diploma di partecipazione con parole di elogio e compiacimento per l’iniziativa dando a tutti l’appuntamento al prossimo anno.