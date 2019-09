“Argentario nel mondo”: il concorso che premia i cittadini che lavorano all’estero. Come partecipare

MONTE ARGENTARIO – In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale 125/2019 e successiva determinazione dirigenziale, sono riaperti i termini per l’inoltro delle candidature per l’assegnazione del Premio “L’Argentario nel mondo” per l’anno 2019. C’è tempo fino al 7 ottobre (entro le ore 12) per presentare le candidature. Il modello di domanda da utilizzare e il relativo regolamento sono reperibili sul sito istituzionale al seguente LINK.

“L’Argentario nel mondo” è un riconoscimento istituito dal Comune di Monte Argentario e rivolto ai cittadini del promontorio che per motivi di lavoro si sono stabiliti all’estero e si sono affermati per la loro volontà, capacità ed onestà, facendo conoscere direttamente o indirettamente il nome della località di origine nel resto del mondo. Possono partecipare all’assegnazione del Premio cittadini nati a Monte Argentario o residenti al momento della nascita che abbiano vissuto all’estero per motivi professionali almeno 10 anni, anche non continuativamente.

L’intento è di premiare chi ha dovuto lasciare la propria terra d’origine e, ottenendo risultati importanti all’estero, ha tenuto alto il nome dell’Argentario nel mondo mantenendo, al contempo, un rapporto di interscambio reciproco con i suoi concittadini di origine.