GROSSETO – «L’abbattimento degli alberi di via Caravaggio e via Mascagni è un grave danno per Grosseto» per questo Matteo Della Negra di Grosseto al centro, che in questi mesi si è battuto perché gli alberi non venissero abbattuti, ha inoltrato oggi una diffida «a non dare corso ai lavori e a sospendere entrambi i procedimenti e le relative gare».

La diffida è stata inviata «al responsabile del procedimento, progettista e direttore dei lavori, all’impresa appaltatrice dei lavori di via Caravaggio, al sindaco del Comune di Grosseto e all’assessore ai lavori pubblici. E anche al segretario generale quale responsabile dell’anticorruzione, al dirigente del settore lavori pubblici e alla Procura regionale presso la Corte dei Conti di Firenze e infine alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto».

69 alberi in totale: 17 in via Caravaggio e 52 in via Mascagni per cui Grosseto al centro chiede «l’immediata revoca del procedimento e/o la sospensione dei lavori, e chiede alla Procura di considerare l’inizio di un’indagine preliminare per valutare se si configurino reati, ma anche alla Corte dei Conti se ci sia un danno erariale».