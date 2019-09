Al via i corsi di formazione gratuiti dell’Ente bilaterale del turismo: quali sono e come iscriversi

GROSSETO – Il Centro servizio di Grosseto comunica che anche per l’anno 2019 saranno attivati corsi di formazione gratuiti nei mesi ottobre/dicembre sono in programmazione i seguenti corsi: lingua inglese base, lingua tedesca, aiuto cuoco, allestimento buffet, social media marketing, seo motori di ricerca, barman, gestione del reclamo, comunicazione e accoglienza del cliente.

I corsi sono gratuiti e riservati ai dipendenti (anche stagionali) e titolari delle strutture turistico ricettive della Provincia di Grosseto in regola con i versamenti dell’Ebtt. I corsi sono a numero chiuso: dove non è previsto un test di selezione iniziale , in caso di massiccia adesione verrà tenuto conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande. Si precisa che il programma dei corsi, il calendario, la sede e gli orari sono inseriti nel sito www.ebtt.it (sezione corsi di formazione) e sempre all’interno dello stesso sito è possibile inscriversi inviando la scheda allegata (saranno accettate solo iscrizioni on line )

Per ulteriori informazione rivolgersi al Centro servizio Grosseto dell’Ente bilaterale turismo toscano via Monte Cengio a Grosseto, tel/fax 0564416375, e-mail grosseto@ebtt.it (chiedere di Francesca Tommasini).