Al Fossombroni il corso per drone: gli studenti si preparano al brevetto

GROSSETO – Le nuove tecnologie hanno bisogno di esperienza e conoscenza per il corretto utilizzo, così il Fossombroni mette a disposizione dei propri studenti gli strumenti necessari per gestire al meglio le nuove opportunità legate anche al mondo del lavoro.

Per ben 20 ragazzi delle classi 5D e 5E a indirizzo sportivo, è iniziato il corso per sostenere l’esame che attesta di poter utilizzare i droni per scopo economico. Il corso, fortemente voluto dalla dirigente scolastica Francesca Dini e dal responsabile dell’indirizzo sportivo Amedeo Gabbrielli, si avvale della collaborazione dell’associazione Flyscabris che organizza corsi di formazione teorica per Sapr, ovvero il sistema aeromobili di pilotaggio remoto. Un corso di 33 ore necessario per ottenere un attestato di idoneità in conformità con il regolamento Enac. Si tratta del primo passaggio necessario a norma di legge per poter proseguire fino all’esame conclusivo di abilitazione alla guida dei droni.

Nel corso verranno tenute lezioni sul volo Vds, il volo da diporto sportivo, ma anche sui temi riguardanti i sistemi e i materiali utilizzati per far volare i droni. Agli studenti verranno spiegati anche i principi della meccanica, dall’aspetto elettronico fino a quello pratico. Il boom dell’utilizzo dei droni, sia a livello di aeromodellismo che soprattutto a livello professionale, è ormai scoppiato da anni. Per manovrare uno di questi sofisticati apparecchi però, ci sono delle leggi gestite dall’Enac, per questo motivo il Fossombroni intende mettere a disposizione degli studenti tutti gli strumenti del caso.