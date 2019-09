Sicurezza in acqua: c’è ancora tempo per iscriversi ai corsi da bagnino

GROSSETO – Sabato 19 ottobre è il termine ultimo per iscriversi alla XIX edizione del Progetto sicurezza in acqua, organizzato dal Polo tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto per l’anno scolastico 2019/2020.

Il progetto Sicurezza in acqua ha come obiettivo la formazione degli studenti e delle studentesse delle scuole secondarie superiori di Grosseto nel settore del salvamento in acqua attraverso corsi di nuoto, lezioni tenute da maestri di salvamento e da medici specializzati nel settore rianimazione e pronto soccorso, lezioni di voga a mare, lezioni su legislazione marittima, meteorologia, ordinanze balneari Le attività sono propedeutiche al conseguimento del brevetto di bagnino di salvataggio/assistente bagnanti.

La professionalità degli istruttori e l’impegno degli organizzatori hanno confermato la valenza dell’iniziativa che ottiene sempre maggiori consensi fra gli studenti della nostra provincia i quali riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro prestando la propria opera presso gli stabilimenti balneari della nostra costa , da Orbetello a Follonica , e anche sulle torrette di sorveglianza.

Un primo approccio nell’inserimento del mondo del lavoro che ben si sposa con un compito che la scuola italiana è chiamata ad includere nella propria offerta formativa , cioè l’alternanza scuola lavoro. A tale proposito questa edizione del progetto si arricchisce di un ulteriore approccio alla eventuale esperienza lavorativa in quanto sono in programmazione alcuni incontri con l’Ispettorato del Lavoro per meglio conoscere i propri diritti e doveri .

Per tutte le informazioni dettagliate ci si può rivolgere all’ufficio progetti del Polo Tecnologico Manetti Porciatti via Brigate Partigiane 19 a Grosseto, tel 0564/484522 dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 a Marzia Montiglioni 339/3001314 solo whatsapp entro il 19 ottobre 2019