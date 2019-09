Di Giacinto: «Il Comune istituisce la commissione per le politiche di genere, ma lo statuto non la prevede»

FOLLONICA – Il Comune di Follonica ha istituito la “Commissione per le politiche di genere” sostituendo così la “Commissione Pari Opportunità”. Una decisione che però non piace all’opposizione, tanto che Massimo Di Giacinto, consigliere comunale e capogruppo, ha inviato una mail al segretario comunale, al presidente del Consiglio comunale, al sindaco, alla Prefettura di Grosseto ed ai suoi dirigenti competenti in materia perché tale delibera venga annullata.

«Lo statuto comunale – afferma Di Giacinto – prevede espressamente ed esclusivamente al titolo III° – capo II° – art. 36 la “Commissione Pari Opportunità” e non certo l’approvata e regolamentata, durante il Consiglio comunale, “Commissione per le politiche di genere”».

Di Giacinto ritiene che «la Delibera sia da annullare perché in palese contrasto col vigente Statuto Comunale che prevede l’esistenza della “Commissione Pari Opportunità” e non quella della “Commissione per le politiche di genere”»

«Credo necessaria dopo l’annullamento della Delibera – se la nuova “Commissione per le politiche di genere” sia ritenuta davvero indispensabile – una modifica statutaria per l’istituzione della “Commissione per le politiche di genere”».

Infine Di Giacinto evidenzia «la superficialità con la quale è stato trattato l’iter della delibera in questione. Auspico, per il futuro, maggiore attenzione alle procedure ed alle previsioni statutarie e regolamentari».