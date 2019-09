Con l’Albalonga finisce 1-1: la vetta è ancora biancorossa

ALBANO LAZIALE – Si torna in Maremma con un punto che sta stretto ai biancorossi, soprattutto per un secondo tempo caparbio in cui hanno messo sotto i padroni di casa sfiorando anche il possibile vantaggio. Il pareggio di Albano Laziale, in fin dei conti, lascia la testa della classifica al Grifone, che deve ringraziare soprattutto bomber Moscati, per lui quinto gol in campionato, e lascia intatta l’euforia il giorno dopo l’inaugurazione del Centro sportivo di Roselle.

(Foto di Noemy Lettieri – Us Grosseto 1912)

Con Giani e Galligani in panchina, entrambi ancora non al meglio, l’attacco è affidato a Moscati e Boccardi, con Da Pozzo trequartista. A centrocampo con Viligiardi e Cretella si posiziona Sersanti, che ha dimostrato nelle ultime gare di essere in buona forma. Davanti a Barosi solita difesa con il rientro a destra di Polidori.

Al pronti via le due squadre si studiano per i primi quindici minuti, senza rischiare più di tanto. Alla mezz’ora è il Grosseto a passare in vantaggio nel primo vero affondo con il solito bomber Moscati, che in area batte Frasca segnando il quinto gol in campionato, quarto consecutivo. Nemmeno il tempo di gioire però che un minuto e mezzo dopo Succi riporta la parità infilando Barosi. Salgono di ritmo i padroni di casa, mentre i biancorossi sembrano accusare il colpo.

Nella ripresa però cambia il copione, con il Grosseto a spingere sull’acceleratore per ritrovare il vantaggio. Dopo un quarto d’ora l’occasione d’oro arriva con la traversa di Polidori, che sfiora il vantaggio. Dieci minuti dopo ancora mani nei capelli per gli ospiti che reclamano un rigore per trattenuta su Gorelli. Al 78’ l’occasione più ghiotta passa ancora dai piedi di Moscati che in area colpisce a botta sicura trovando la respinta miracolosa del portiere avversario. Finisce dunque 1-1, una partita bella che ai punti avrebbe sicuramente meritato il Grosseto. Rimane comunque la buonissima prestazione, arrivata su un campo non facile, e la consapevolezza di essere pronti a dar battaglia a chiunque.

Albalonga calcio-Us Grosseto 1-1

ALBALONGA: Frasca, Del prete, Pace, Falasca, Santoni, Sossai, Succi, Di Cairano, Bosi (14′ st Cardillo), Casimirri, Louzada. A disposizione: Chiandussi, Carruolo, Capogna, Valentini, Magliocchetti, Canalicchio, Ricucci, Collacchi, Cardillo. All. Venturi.

GROSSETO: Barosi, Polidori, Gorelli, Ciolli, Milani; Viligiardi (42’ st Frosinini), Cretella, Sersanti (37’ st Sabatini), Da Pozzo (38’ st Fratini); Boccardi (31’ st Galligani), Moscati (43’ st Giani). A disposizione: Nunziatini, Pizzuto, Ravanelli, Castellazzi. All. Magrini.

ARBITRO: Gilberto Gregoris di Pescara (Castaldo-Conte)

RETI: 30’ Moscati, 31’ Succi.