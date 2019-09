MONTELATTAIA – Aggiornamento ore 10.50: Nell’incidente è rimasto ferito, in maniera molto grave, anche un uomo di 50 anni che è stato trasferito all’ospedale Misericordia in codice 3.

News ore 9.27: La donna aveva 57 anni ed era residente a Gerfalco, nel comune di Montieri.

News ore 9.21: La donna rimasta uccisa questa mattina nell’incidente avvenuto sulla strada di Montemassi era una dipendente di Sei Toscana, la ditta che si occupa della raccolta e smaltimento rifiuti in provincia di Grosseto. Era la donna, a quanto risulta dai primi accertamenti, a guidare il camioncino. Ancora in corso i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente.

News ore 9.13: Nell’incidente sono rimasti coinvolti un’auto e un camioncino per la raccolta dei rifiuti di Sei Toscana.

News ore 9.00: È una donna la persona morta nell’incidente avvenuto questa mattina in località Montelattaia, al confine tra i comuni di Grosseto e Roccastrada.

News ore 8.13: Un uomo è morto nell’incidente stradale che pochi minuti fa è avvenuto sulla provinciale di Montemassi non lontano da Braccagni, vicino al Madonnino in località Montelattaia, nel comune di Roccastrada. Nello scontro sono rimasti coinvolti un’auto e un furgone. Un’altra persona è rimasta ferita nell’incidente.

Ancora da chiarire la dinamica dello scontro. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che per il momento ha chiuso la traffico il tratto di strada interessato dall’incidente anche per cercare di favorire i soccorsi.