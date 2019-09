Torna la Sagra della Castagna a Montieri: tre giorni di eventi, buon cibo e vino novo

MONTIERI – Domenica 6 ottobre avrà inizio la Sagra della Castagna di Montieri che si svolgerà per tre domeniche (6-13-27 ottobre). Ristorante sagra, musica, caldarroste, dolci e schiacce, vino novo e molti eventi collaterali tra cui l’appuntamento di “Puliamo il Mondo” il 6 ottobre, il Raduno Ebike e Mtb il 13 ottobre, e la grande novità prevista per il 27 ottobre, quando la Festa sarà spostata in piazza Gramsci e centro storico con la musica della Zastava Orchestra.

Questo sarà il primo vero appuntamento dell’autunno che proseguirà con l’accensione degli antichi seccatoi a fine ottobre, la trebbiatura delle castagne intorno ai primi di dicembre e culminerà nel mese di febbraio a Boccheggiano per il Premio nazionale della Farina di castagna dove si decreterà la farina di castagna più buona d’Italia in una due giorni dedicata interamente a questo frutto ricco di proprietà ed ai suoi prodotti.

www.turismomontieri.it Facebook: Ufficio Turistico Comune Montieri. Info 3667462626 / 3319012281