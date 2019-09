Nuova sedia per il trasporto per la Misericordia di Manciano

MANCIANO – La Misericordia di Manciano si è dotata di una sedia speciale da trasporto per i servizi Sociali e Sanitari. La sedia che si chiama Extra Ergolift prodotta dall’azienda Meber ha caratteristiche che permettono di trasportare una persona inferma o momentaneamente impossibilitata a camminare lungo le rampe di scale.

La sedia dispone di un apparato composto da due cingoli che agevolano sia la salita sia la discesa di pazienti nella massima velocità e sicurezza, anche per gli stessi operatori volontari chiamati a svolgere il servizio. Conclude Marcello Santarelli Governatore della Misericordia di Manciano «Con questa nuova dotazione rafforziamo il nostro parco mezzi e le sue già esistenti attrezzature, un investimento – continua Santarelli – che va a beneficio dei cittadini bisognosi e dei nostri operatori volontari che si trovano ogni anno sempre di più a dover lavorare e rapportarsi con nuove tecnologie sanitarie atte al miglioramento del trasporto dei pazienti in condizioni di sicurezza e velocità. La nostra è una Misericordia che crede molto nel l’innovazione tecnologica e si impegnerà al massimo per garantire a tutta la cittadinanza il meglio che il mercato offre per il soccorso sanitario ed i trasporti sociali»