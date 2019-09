Modifiche alla circolazione per lavori sulle strade della città: ecco dove e quando

GROSSETO – Alcune modifiche temporanee alla circolazione stradale interesseranno un tratto di via Caravaggio a Grosseto da lunedì 30 settembre e fino (al massimo) all’8 gennaio. Il provvedimento si è reso necessario per l’allestimento di un cantiere stradale nell’aiuola che divide le due carreggiate al fine di consentire i lavori di rifacimento della sede stradale per conto dell’amministrazione comunale.

Per questo motivo, nel periodo compreso dal 30 settembre e fino al termine dei lavori (e comunque non oltre il 4 ottobre), con orario dalle 7 alle 18, è istituito in via Caravaggio nel tratto e con direzione di marcia da via Aldi verso piazza dello Stadio, il divieto di transito e di sosta (con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto i mezzi autorizzati), al fine di consentire la realizzazione dei lavori.

Inoltre, dalle lunedì 30 settembre e fino al termine dei lavori (e comunque non oltre il 4 ottobre) dalle 18 alle 7 in via Caravaggio nel tratto e nella direzione di marcia da via Aldi verso piazza dello Stadio, sul lato sinistro, adiacente all’aiuola, è istituito il divieto di fermata.

Dal 5 ottobre e fino al termine dei lavori (e comunque non oltre l’8 gennaio), in via Caravaggio nel tratto e con direzione di marcia da via Aldi verso piazza dello Stadio, sul lato sinistro, adiacente all’aiuola, è istituito il divieto di fermata.

Nel periodo compreso dal 30 settembre e fino al termine dei lavori (e comunque non oltre l’8 gennaio 2020), in via Caravaggio nel tratto e con direzione di marcia da piazza dello Stadio verso via Aldi, sul lato destro, è istituito il divieto di fermata.