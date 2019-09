Follonica Gavorrano di nuovo al Malservisi-Matteini, stavolta c’è la laziale Calcio Flaminia

GAVORRANO – Secondo turno casalingo consecutivo per il Follonica Gavorrano che domani domenica, alle 15 allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano, riceve il Calcio Flaminia nella quinta giornata del girone E di serie D.

Un incontro di cartello quello che attende i ragazzi di Vitaliano Bonuccelli, alla ricerca della necessaria tranquillità dopo un pareggio sotto tono contro il Cannara. Conti e compagni, contro un avversario esperto in avanti e quadrato in difesa, che ha collezionato finora tre pareggi, l’ultimo dei quali domenica scorsa contro il Monterosi al termine di una buona gara, proveranno a scacciare i timori che hanno caratterizzato l’ultima uscita. La condizione atletica della squadra è ottimale, ma servono concentrazione e determinazione per ritrovare il gioco visto contro la Sangiovannese.

Lo staff tecnico recupera anche il difensore centrale Stefano Ferraresi, che ha scontato il turno di squalifica ed è quindi disponibile per la partita. Unico assente Cristian Brega, che sconta la seconda delle quattro giornate di stop in attesa della sentenza del ricorso, prevista per giovedì prossimo. Bonuccelli ha insomma la possibilità di effettuare le scelte migliori, sulla base anche del lavoro effettuato dalla squadra nel corso della settimana. Il gruppo si è allenato molto bene, consapevole di poter ritrovare il bel gioco e la vittoria. Prima convocazione per Daniele Valente, difensore classe 1999, arrivato in estate dall’Atletico Piombino.

La squadra laziale, guidata da Francesco Nunzi, dopo aver perso nella gara d’esordio contro la Sangiovannese, ha pareggiato con l’Albalonga, il Cannara e, come detto, il Monterosi. I maremmani hanno un punto in più, grazie al successo sulla Sangiovannese e al pareggio con il Cannara.

La gara sarà diretta da Andrea Zanotti di Rimini; assistenti Ettore Walter Isolabella di Novi Ligure e Simone Mino di La Spezia. Questi i convocati: Wroblewski, Ombra, Placido, Bruni, Ferrante, Pietro Carcani, Ferraresi, Palmese, Galvanio, Fracassini, Valente, Conti, Grifoni, Berardi, Pardera, Costanzo, Lamioni, Lombardi, Vanni, Lepri.

Il programma della 5ª giornata: Bastia-Foligno Calcio (sabato); Albalonga-Us Grosseto, Cannara-Aglianese, Follonica Gavorrano-Flaminia, Monterosi-Pomezia, Ponsacco-San Donato Tavarnelle, Sangiovannese-Aquila Montevarchi, Scandicci-Grassina, Tuttocuoio-Sporting Trestina.

La classifica: Grosseto 10 punti; Albalonga 8; Grassina, Monterosi, Ponsacco, Foligno, Scandicci, Aglianese 7; Aquila Montevarchi, Sangiovannese 6; Trestina 5; San Donato Tavarnelle, Follonica Gavorrano, Pomezia 4; Flaminia, Cannara 3; Bastia 2; Tuttocuoio 0.