Al via il nuovo anno accademico per Unitre: tutto quello che c’è da sapere su corsi e iscrizioni

GROSSETO – L’anno accademico 2019-2020 dell’Unitre Grosseto è prossimo alla partenza. In attesa dell’inizio ufficiale con i primi corsi previsti nel nuovo programma, la presentazione dell’intera stagione Unitre è in programma martedì 1 ottobre alle 15:30. Come da consolidata tradizione, conferenza di presentazione avrà come sede l’aula magna del Polo d’istruzione Luciano Bianciardi, gentilmente concessa, in piazza De Maria.

All’evento classico del calendario Unitre Grosseto saranno presenti i docenti, che illustreranno singolarmente il loro programma, e i soci vecchi e nuovi dell’associazione. Corsi e laboratori di studio quest’anno saranno 43, più sette a partire da gennaio 2020. La prima giornata di lezioni è in calendario lunedì 7 settembre nella sede centrale in via Garibaldi e la sede esterna della Misericordia in via Ginori, anch’essa per gentile concessione.

La segreteria Unitre (via Garibaldi 19, tel. 3300143553, fax 0564415598) è aperta il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12 per iscrizioni e informazioni.